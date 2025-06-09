Промес рассказал, как решает вопрос с обвинениями

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за клуб «Дубай Юнайтед», рассказал, что предпринимает попытки разрешить вопрос с обвинениями в свой адрес в Нидерландах.

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Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на шесть лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Сторона футболиста подала апелляцию.