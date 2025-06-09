Агент Карраскаля прокомментировал возможный уход игрока из «Динамо»

Агент Хорхе Карраскаля прокомментировал возможный уход игрока из «Динамо».

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Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил за 27-летнего хавбека 11+2 млн евро. Бело-голубые готовы отпустить Карраскаля только за 15 млн евро.

«Это просто слухи. Большая вероятность, что он останется в «Динамо» на следующий сезон. На данный момент он продолжит карьеру в московском клубе», – заявил агент игрока Родриго Лопес.