Агент Карраскаля прокомментировал возможный уход игрока из «Динамо»

Агент Карраскаля об уходе игрока из «Динамо»: «Это слухи. Большая вероятность, что он останется на следующий сезон»
Агент Хорхе Карраскаля прокомментировал возможный уход игрока из «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил за 27-летнего хавбека 11+2 млн евро. Бело-голубые готовы отпустить Карраскаля только за 15 млн евро.
«Это просто слухи. Большая вероятность, что он останется в «Динамо» на следующий сезон. На данный момент он продолжит карьеру в московском клубе», – заявил агент игрока Родриго Лопес.