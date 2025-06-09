Генич одним словом охарактеризовал уход Николича из ЦСКА

Известный футбольный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на уход сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера ПФК ЦСКА. Эксперт одним словом охарактеризовал это увольнение — «шок». Ранее Генич говорил, что не верит в отставку Николича из ЦСКА, и был уверен, что этого не случится.

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«Шок. Я был не прав, признаю», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, армейцы завоевали Кубок России по футболу.

Ранее СМИ сообщали, что Николич выкупит свой контракт у ЦСКА и возглавит афинский АЕК.