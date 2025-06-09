Акинфеев обратился к Николичу после ухода тренера из ЦСКА

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к сербскому специалисту Марко Николичу после новости о его уходе с поста главного тренера красно-синих. Также тренерский штаб ЦСКА покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

«Марко, спасибо за совместную работу! И за сезон», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Напомним, Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, армейцы завоевали Кубок России по футболу.

Ранее СМИ сообщали, что Николич выкупит свой контракт у ЦСКА и возглавит афинский АЕК.