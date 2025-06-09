Футболист Гоцук уверен, что «Пари НН» останется в РПЛ

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук в эфире «Матч ТВ» признался, что вся команда надеется и верит в сохранение места в МИР РПЛ на сезон‑2025/26.

© Матч ТВ

«Пари НН» по итогам сезона занял 13‑е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне нижегородцы уступили «Сочи» (2:1, 1:3). На прошлой неделе в офисе РПЛ прошло общее собрание клубов. Лига объявила, что большинство клубов проголосовали за то, чтобы рекомендовать РФС включить «Пари НН» в список участников следующего сезона вместо не прошедших лицензирование «Химок».

— Никакой официальной информации на данный момент не было. Мы знаем столько же, сколько и вы. По поводу исполкома РФС — все в ожидании и с большой надеждой и верой, что команда в будущем сезоне будет играть в РПЛ.

— Что вам подсказывает интуиция?

— На 99% я уверен, что «Пари НН» останется в РПЛ. Другого в регламенте не прописано. Но всякое может быть. Пока нет официальной информации, 100‑процентной уверенности быть не может, — сказал Гоцук в эфире программы «Громко!» на «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите в эфире телеканалов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.