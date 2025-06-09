Суперкомпьютер предсказал победителя Клубного чемпионата мира — 2025

Суперкомпьютер Opta дал прогноз на предстоящий Клубный чемпионат мира, который пройдёт с 14 июня по 13 июля на полях 11 городов США.

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Для формирования окончательного подсчёта шансов участников на победу в турнире Opta пришлось выполнить 10 тыс. симуляций. Так, согласно данному прогнозу, главным фаворитом чемпионата является «ПСЖ», шансы которого оцениваются в 18,5%. Список топ-10 фаворитов выглядит так:

1. «ПСЖ» — 18,5%;

2. «Манчестер Сити» — 17,8%;

3. «Бавария» — 12,8%;

4. «Интер» — 12,3%;

5. «Реал» Мадрид — 9,8%;

6. «Челси» — 8,4%;

7. «Боруссия» Дортмунд — 5,4%;

8. «Атлетико» — 5,1%;

9. «Ювентус» — 3,6%;

10. «Бенфика» — 3,3%.

Напомним, в сезоне-2024/2025 «ПСЖ» сделал квадрупл, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также триумфатором Лиги чемпионов.