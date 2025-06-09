Песков назвал футбол гордостью и болью России

Футбол является одновременно гордостью и болью России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Футбол - это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди", - сказал представитель Кремля на премьерном показе фильма "Больше чем футбол".

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от премьеры он отметил, что российские кинематографисты преуспели в производстве спортивных драм, их качество уже выше мирового уровня.

"Продюсеры этих фильмов мне говорили, что этот фильм - из серии таких успехов. Мне сказали обязательно взять носовой платок, придется плакать. Да, все приготовились", - добавил Песков.

Он отметил, что любые спортивные подвиги впоследствии вдохновляют сотни тысяч людей заниматься спортом, приходить на секции.