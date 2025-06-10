Личка близок к назначению на пост главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ведет активные переговоры с ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, стороны близки к заключению контракта.

В понедельник ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Серб возглавлял ЦСКА с лета 2024 года. Под его руководством армейцы в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

Личка в мае покинул пост главного тренера «бело‑голубых». Ранее чешский специалист в России также возглавлял «Оренбург».

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