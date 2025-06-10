Глушаков с голым торсом признался в ненависти к «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России по футболу Денис Глушаков исполнил условия проигранного спора телеведущему Отару Кушанашвили. Об этом сообщает Legalbet.

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Экс-игрок вышел не улицу с голым торсом и плакатом с надписью «Я ненавижу "Спартак"». В таком виде Глушаков прогулялся вокруг домашнего стадиона красно-белых. Он также отметил, что карточные долги всегда надо отдавать, а надпись на плакате не соответствует действительности.

Глушаков и Кушанашвили поспорили накануне финального матча Лиги чемпионов. Футболист ставил на победу «Интера», а журналист — на победу ПСЖ. Французы взяли верх со счетом 5:0.

Ранее спор Кушанашвили проиграл бывший футболист московского Спартака и сборной России Александр Мостовой. Ему пришлось возглавить «Спартак», выступающий в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ).