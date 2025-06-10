Полузащитник «Ростова» удивился вызову в сборную России

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, что удивился вызову в сборную России на товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью.

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«Честно, даже не думал, что Валерий Георгиевич меня вызовет. Когда увидел окончательный список, немного удивился», – цитирует Щетинина Metaratings.ru.

Сборную России возглавляет Валерий Карпин, до начала весенней части сезона работавший в «Ростове».

Щетинин выступает за «Ростов» с сезона-2021/22. В прошедшем розыгрыше РПЛ на его счету гол и 3 голевых передачи в 28 встречах.

Щетинин дважды вызывался в сборную, но пока за нее не дебютировал.