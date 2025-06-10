Семин объяснил, зачем «Локомотив» подписал контракт с Комличенко

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поддержал решение команды подписать контракт с футболистом «Ростова» Николаем Комличенко, передает «Советский спорт».

«Николаю нужно встроиться в команде, а партнерам — привыкнуть к нему. Если всё это произойдет, Комличенко может дать хороший результат «Локомотиву», — сказал Семин.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Комличенко провел за «Ростов» 26 матчей, забив восемь мячей.

В турнирной таблице национального первенства «Локомотив» занял шестое место, набрав 53 очка. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. 66 очков и второе место у петербургского «Зенита», на третьем месте оказался московский ЦСКА (59).

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.