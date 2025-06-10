Агент новичка «Локомотива» рассказал о роли национальности футболистов при выборе клуба

Александр Клюев, агент новичка «Локомотива» Николая Комличенко, рассказал о том, какую роль сыграла национальность футболистов московского клуба при принятии форвардом решения о переходе в эту команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Представитель нападающего отметил, что Комличенко сделал выбор в пользу «Локо», так как там русский костяк игроков.

«Есть ребята, которые хорошо знакомы ему по сборной. В целом довольно интересный проект, хорошая команда», — заявил Клюев.

О переходе Комличенко в «Локомотив» стало известно ранее 10 июня. Форвард подписал трехлетний контракт с московской командой.

В минувшем сезоне Комличенко защищал цвета «Ростова». Он провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.