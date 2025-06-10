Мостовой спрогнозировал будущее Захаряна в «Реале Сосьедад»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о будущем российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

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«Конечно, мы все смотрим на ситуацию со стороны. Очевидно, что если Захарян не будет получать игровое время, ему стоит рассмотреть вариант со сменой команды. Но никто не знает, как сложится сезон, вдруг всё наладится. Всем известно, что основная проблема — это травмы. Несмотря на это, мы помним, что ему доверяли: Арсен восстанавливался и сразу выходил на поле. У него долгосрочный контракт, и никто не даст гарантий, что в другом клубе он избежит травм или получит больше игрового времени. А уйти из «Реал Сосьедада» — значит расстаться с крепким клубом, представляющим одну из сильнейших европейских футбольных лиг. Так что решение это очень непростое, и Арсену предстоит многое обдумать»,— сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Баевичем.

Захарян пропустил практически весь минувший сезон из-за различных травм. Всего в прошедшем сезоне россиянин принял участие в четырёх матчах клуба во всех турнирах, проведя на поле всего 78 минут. За это время футболист успел отметиться одним голом и отдать одну результативную передачу.