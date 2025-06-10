ЦСКА не ведет переговоры с Личкой

По информации источника, руководство московского ЦСКА еще не определилось с главным кандидатом на пост главного тренера команды. Но отмечается, что переговоры с бывшим наставником столичного "Динамо" Марцелом Личкой "армейцы" не ведут.

Ранее появилась информация, что чешский специалист и красно-синие близки к заключению соглашения.

Напомним, вчера, 9 июня, Марко Николич, который работал в ЦСКА с лета прошлого года, объявил об уходе с должности главного тренера.