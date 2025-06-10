Стал известен игрок, которого «МЮ» готов включить в сделку по покупке Осимхена

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность сделать предложение «Наполи» по форварду Виктору Осимхену, включив в сделку нападающего Джошуа Зиркзее. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, «красным дьяволам» также придётся заплатить за возможный переход нигерийского футболиста. «Наполи» интересен Зиркзее, способный обеспечить глубину состава команды после её возвращения в Лигу чемпионов.

Нидерландский футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.