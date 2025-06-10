Полузащитник перешел из «Химок» в «Факел»

Полузащитник Бутта Магомедов перешел из подмосковных «Химок» в «Факел», сообщает пресс‑служба воронежцев.

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27‑летний футболист подписал долгосрочный контракт с воронежским клубом. В прошлом сезоне он провел 32 матча и забил четыре гола.

Магомедов стал вторым экс‑футболистом «Химок», перешедшим в «Факел» в это межсезонье. В понедельник воронежцы объявили о подписании контракта с вратарем Игорем Обуховым.

«Факел» по итогам сезона занял последнее место в таблице РПЛ и вылетел в Первую Лигу, «Химки» расположились на 12‑й строчке. Клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. «Красно‑черные» подали апелляцию, однако апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил первоначальное решение в силе. На прошлой неделе «Матч ТВ» сообщал, что «Химки» уведомили сотрудников о простое — временном приостановлении работы. Позднее стало известно, что в клубе начата процедура банкротства.

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