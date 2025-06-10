Тен Хаг считает, что Грилиш может стать идеальной заменой для Вирца

«Байер» рассматривает 29-летнего крайнего нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша в качестве возможной замены для 22-летнего хавбека Флориана Вирца. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, новый главный тренер леверкузенского клуба Эрик тен Хаг считает, что английский футболист может стать «идеальной заменой» для Вирца. «Горожане» хотят выручить с продажи Грилиша около £ 40 млн (€ 47,2 млн). При этом интерес к 29-летнему вингеру также проявляют «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

В минувшем сезоне Грилиш принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Вирц сыграл 45 встреч во всех соревнованиях, где забил 16 голов и сделал 15 ассистов.