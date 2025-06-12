Стали известны подробности о переходе игрока сборной Бразилии в «Зенит»

Центральный полузащитник «Фламенго» Жерсон еще не подписал рабочий контракт с петербургским «Зенитом». Об этом пишет издание «Евро-Футбол.Ру».

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По информации источника, для заключения сделки по Жерсону не хватает выплаты штрафа со стороны бразильского хавбека. «Фламенго» требует €6,3 млн с игрока из-за его ухода из команды по неуважительной причине.

До этого в СМИ также появилась информация, что эта сумма может стать причиной судебных разбирательств.

11 июня журналист Вене Касагранде сообщил, что Жерсон присоединится к петербургскому «Зениту» по окончании клубного чемпионата мира.

Также он отмечает, что «Зенит» активировал опцию выкупа, которая прописана в контракте капитана «Фламенго» — €25 млн. Сообщается, что сделка на данный момент завершена, а Жерсон подпишет соглашение с российским клубом до 2030 года.

28-летний бразилец является воспитанником клуба «Флуминенсе». За пределами родины, Жерсон выступал за итальянские «Рому» и «Фиорентину», а также за французский «Марсель».