Дубль Депая помог сборной Нидерландов разгромить Мальту со счётом 8:0

Завершился матч 4-го тура группы G квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Нидерландов и Мальты. Игра проходила на стадионе «Эйроборг» в Гронингене (Нидерланды). Матч закончился со счётом 8:0 в пользу «оранжевых».

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В составе нидерландской национальной команды голами отметились нападающие Мемфис Депай, оформивший дубль, Дониэлл Мален, также забивший два гола, и Ноа Лонг, а также полузащитник Хави Симонс, защитники Вирджил ван Дейк и Микки ван де Вен.

После двух матчей квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Нидерландов набрала шесть очков и занимает первое место в квартете G. После четырёх игр соревнования мальтийская национальная команда заработала одно очко и располагается на последней, пятой строчке.