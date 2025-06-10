Гончаров назначен на пост генерального директора «Ростова»

Игорь Гончаров назначен на должность генерального директора «Ростова», сообщает пресс‑служба южан.

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На своем посту Гончаров сменил Вадима Рыбакова, у которого истек срок контракта.

— Решением совета директоров на должность генерального директора утвержден Игорь Гончаров. Игорь Валерьевич уже приступил к обязанностям, — приводит слова председателя совета директоров «Ростова» Игоря Сорокина пресс‑служба клуба.

«Ростов» по итогам прошедшего сезона занял восьмое место в МИР РПЛ и вышел в Суперфинал FONBET Кубка России.

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