«Динамо» объявило об уходе футболиста сборной Израиля Дасы

Срок действия контракта между московским футбольным клубом «Динамо» и защитником сборной Израиля Эли Дасой подошел к концу, игрок покидает команду, сообщает пресс‑служба «бело‑голубых».

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Дасе 32 года, он выступал за московский клуб с 2022 года. За это время он провел за команду 78 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

— Благодарим за профессиональное отношение к делу и любовь к клубу, — говорится в сообщении.

В пятницу сборная Израиля в Таллине обыграла команду Эстонии со счетом 3:1 в рамках квалификации к чемпионату мира 2026. На пресс конференции перед этой игрой капитан гостевой команды Даса в ответ на вопрос об этичности выступления в России ответил, что благодарен за годы в стране, добавив, что к нему хорошо относились «как к футболисту и человеку». Как стало известно «Матч ТВ», после этого Даса был допрошен полицией Эстонии за свои комплиментарные слова о России и московском клубе.

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