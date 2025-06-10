Гладышев оформил самый быстрый хет-трик в истории сборной России

22-летний нападающий Ярослав Гладышев установил новый рекорд сборной России, быстрее всех в её истории оформив хет-трик. Форвард московского «Динамо» сделал это за 33 минуты в товарищеском матче с белорусской национальной командой.

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Предыдущий рекорд принадлежал форварду Владимиру Бесчастных, который оформил хет-трик за 38 минут во встрече отборочного турнира к чемпионату мира в Корее со Швейцарией (4:0). Игра состоялась в 2001 году.

Гладышев провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1. Ярослав провёл на поле 29 минут.