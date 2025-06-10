«Манчестер Сити» объявил о переходе Райана Шерки из «Лиона»

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Райана Шерки из «Лиона». Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до лета 2030 года.

Ранее СМИ сообщали, что «горожане» заплатили € 40 млн за футболиста сборной Франции.

Шерки начал выступать в составе взрослой команды «Лиона» с 2020 года. За этот период он сыграл 185 матчей во всех соревнованиях, где забил 29 голов и сделал 45 ассистов. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.