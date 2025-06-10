Матч сборных России и Беларуси в Минске посетили 27314 болельщиков

В эти минуты сборная России проводит товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Игру посетили 27314 болельщиков. Команды играют на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Саят Карабаев (Казахстан). На момент написания новости счёт 4:1 в пользу россиян.

Матч со сборной Беларуси — второй для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).