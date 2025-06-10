Россия разгромила Беларусь в товарищеском матче, Гладышев забил четыре мяча

Сборная России одержала крупную победу над Белоруссией в товарищеском матче. Подопечные Валерия Карпина переиграли соперника со счётом 4:1. При этом стоит отметить, что все четыре гола россиян на свой счёт записал форвард Ярослав Гладышев.

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Нападающий московского «Динамо» зажег свою фамилию на табло на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Гол престижа за Белоруссию провел Пигас на 54-й минуте.

Напомним, ранее в товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Нигерией.