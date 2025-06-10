Тренер сборной Беларуси высказался о поражении в матче с Россией

Тренер сборной Беларуси Алос: Нам стается только принять результат и двигаться дальше
Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос прокомментировал поражение в товарищеском матче со сборной России.
Игра на новом национальном стадионе в Минске завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Валерия Карпина.
«Очень сложно это комментировать. Но эта игра существенно отличается от той, что мы провели год назад против России на стадионе «Динамо». У нас были моменты, просто допустили ошибки, которыми соперник воспользовался. У них высококлассные футболисты, молодые таланты, которые просто наказали за эти простые ошибки, которые обычно мои игроки в таких ситуациях не допускают. Но так сложилось сегодня. Нам остается только принять этот результат и двигаться дальше», – передает слова Алоса корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей МИХАЙЛОВ.