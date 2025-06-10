Тренер сборной Беларуси высказался о поражении в матче с Россией

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос прокомментировал поражение в товарищеском матче со сборной России.

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Игра на новом национальном стадионе в Минске завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Валерия Карпина.