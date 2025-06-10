Карпин высказался о замене оформившего покер Гладышева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал отвечать на вопрос о реакции на замену форварда Ярослава Гладышева по ходу матча с Беларусью (4:1). Игрок «Динамо» к тому моменту оформил покер.

— Как Гладышев отреагировал на замену?

— Желание давать больше времени ему не было. Он просто подустал. А как он отреагировал на замену – спросите у него, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Для Гладышева эти голы стали дебютными в составе сборной России, он провёл за команду второй матч.