Сборная Англии впервые в истории проиграла национальной команде из Африки

Домашнее поражение в товарищеском матче от Сенегала (1:3) стало первым в истории национальной команды Англии поражением от африканской сборной, сообщает Opta. Ранее в 21 матче с командами из Африки англичане одержали 15 побед, шесть встреч завершились ничейным исходом.

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Дополнительным антирекордом сборной Англии в этой игре стали три пропущенных гола — ранее «Три льва» никогда не пропускали от представителей Африки более двух мячей.

Товарищеский матч Англия — Сенегал прошёл на стадионе «Сити Граунд» в британском Ноттингеме 10 июня. На гол Гарри Кейна на седьмой минуте в составе гостей ответили точными ударами Исмаила Сарр, Хабиб Диарра и Чейх Сабали.