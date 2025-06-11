Бразилия, Австралия и Эквадор вышли в финальную часть ЧМ-2026

Еще три сборные гарантировали участие в финальной части чемпионата мира по футболу.

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В азиатской зоне очередной сборной, вышедшей на ЧМ-2026, стала команда Австралии. В матче группы С эта команда нанесла поражение Саудовский Аравии - 2:1, лишив соперника шансов выйти на турнир, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Австралийцы выступят на чемпионате мира шестой раз в истории.

В Южной Америке наконец-то смогла решить проблему выхода на ЧМ-2026 сборная Бразилии. В очередном матче команда, которую теперь возглавляет Карло Анчелотти, нанесла поражение Парагваю - 1:0.

Также сумела отобраться и команда Эквадора, которая в гостях сыграла вничью с Перу - 0:0. У обеих команд по 25 очков.

В шаге от выхода на ЧМ-2026 остановились команды Уругвая и Парагвая, у которых по 24 очка. Им нужно в оставшихся двух матчах набрать по одному очку.