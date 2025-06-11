Футболист московского «Торпедо» ушел в аренду в бразильский клуб

Футболист московского «Торпедо» Алессон арендован бразильским «Мирасолом», сообщает пресс‑служба российского клуба.

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Арендное соглашение рассчитано на один год и включает опцию выкупа «Мирасолом» прав на полузащитника.

— Футбольные клубы «Торпедо» и «Мирасол» достигли договоренности об аренде 26‑летнего бразильского полузащитника Алессона в клуб из штата Сан‑Паулу. Алессон, желаем удачи в новом клубе! — говорится в заявлении «Торпедо».

Алессон перешел в «Торпедо» из «Вилы Новы» в январе 2025 года. Всего за «черно‑белых» он провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.

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