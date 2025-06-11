Переход Жерсона в «Зенит» из «Фламенго» на грани срыва

Трансфер полузащитникасборной Бразилии и «Фламенго» Жерсона в «Зенит» может сорваться, сообщает журналист Хулио Мигель Нето.

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По информации источника, бразильский клуб требует от петербуржцев дополнительные 6 млн евро к 25 млн отступных. Такая сумма прописана в контракте футболиста за разрыв соглашения по «неуважительной причине». Сине-бело-голубые не намерены платить эти деньги.

«Фламенго» готов получить штраф от самого Жерсона, если петербургский клуб категорически откажется погашать эту сумму.

В 2025 году 28-летний Жерсон провел 25 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с красно-черными рассчитан до декабря 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.