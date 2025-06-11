Черкас высказался об уходе Никитина из «Локомотива»

Сергей Черкас считает, что «Локомотиву» придется тяжело без Игоря Никитина.

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Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.