ЦСКА интересуется нападающим турецкого "Башакшехира"

Московский ЦСКА заинтересован в трансфере форварда турецкого «Башакшехира» Филиппа Кени.

По информации Africafoot, армейцы начали переговоры со стороной футболиста. Сообщается, что ЦСКА готов предложить 26-летнему нападающему контракт на два года.

Соглашение Кени с «Башакшехиром» истекает 30 июня этого года.

В прошедшем сезоне сенегалец принял участие в 37 матчах во всех турнирах за турецкий клуб, забив пять голов. Также на счету форварда три результативные передачи. «Башакшехир» занял пятое место в чемпионате Турции, набрав 54 очка.