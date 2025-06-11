Российский специалист Александр Сторожук покинул пост главного тренера тульского «Арсенала», сообщает пресс‑служба клуба.

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Сторожук возглавлял «Арсенал» с января 2023 года. Контракт тренера расторгнут по соглашению сторон.

— ПФК «Арсенал» благодарит Александра Александровича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в профессиональной деятельности, — говорится в заявлении тульского клуба.

По итогам прошлого сезона «Арсенал» финишировал на 10‑й позиции турнирной таблицы Первой лиги.

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