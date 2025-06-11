Мостовой готов рассмотреть предложения от белорусских команд

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов рассмотреть предложения от команд из чемпионата Белоруссии.

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В марте Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».

— Вы несколько раз заявляли о желании начать профессиональную тренерскую карьеру. Интересно было попробовать свои силы в белорусском чемпионате?

— Мне пока таких предложений не поступало. Но я готов их рассмотреть. А почему бы и нет? Один язык, схожий менталитет. В общем, плюсы очевидны. Правда, за белорусским чемпионатом я не слежу и не в курсе основных событий. Новости про сборную Беларуси попадаются. Знаю, что у команды серия удачных матчей, и что тренирует ее испанский специалист, — приводит слова Мостового Betonmobile.