Александр Мостовой заявил, что готов рассмотреть предложения от белорусских команд

Матч ТВ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов рассмотреть предложения от команд из чемпионата Белоруссии.

Мостовой готов рассмотреть предложения от белорусских команд
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В марте Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А».

— Вы несколько раз заявляли о желании начать профессиональную тренерскую карьеру. Интересно было попробовать свои силы в белорусском чемпионате?

— Мне пока таких предложений не поступало. Но я готов их рассмотреть. А почему бы и нет? Один язык, схожий менталитет. В общем, плюсы очевидны. Правда, за белорусским чемпионатом я не слежу и не в курсе основных событий. Новости про сборную Беларуси попадаются. Знаю, что у команды серия удачных матчей, и что тренирует ее испанский специалист, — приводит слова Мостового Betonmobile.