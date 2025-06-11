Экс-арбитр Голубев назвал одного из лучших судей России

Бывший арбитр и президент Объединения федераций футбола «Северо-Запад» Николай Голубев оценил работу действующих судей из Санкт-Петербурга.

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«Во-первых, я рад, что Петербург продолжает поставлять качественных арбитров и в Премьер-лигу, и в список ФИФА. Перечень арбитров, которыми представлен наш город в РПЛ, всегда достаточно солидный. Радует, что он обновляется новыми лицами, нет каких-то провалов и проседаний, когда одно поколение ушло, а его неким заменить. Значит, школа есть и она работает. Сейчас петербургские арбитры успешно работают на самом высоком уровне. Например, назову Кирилла Левникова, который сейчас если не лучший, то один из ведущих судей страны. Не случайно ему доверили судить Суперфинал Кубка. Есть и другие молодые ребята, которые недавно заменили ушедших ветеранов. Это Артем Любимов, Ян Бобровский, Иван Абросимов. Читайте полное интервью Евсеева здесь», – рассказал Голубев «Спорту День за Днем».

В завершившемся сезоне Кирилл Левников отсудил 20 матчей, показал 101 желтую и четыре красные карточки, назначил восемь пенальти.