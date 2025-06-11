Полузащитник «Баварии» близок к переходу в «Галатасарай»

Полузащитник немецкой «Баварии» Лерой Зане ведёт активные переговоры с турецким «Галатасараем». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter).

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Отмечается, что «Галатасарай» представил Зане лучшее письменное предложение, включая зарплату в размере более € 10-12 млн в год! Ожидается, что он не поедет в США на клубный Чемпионат мира. Сане определённо покинет «Баварию» в статусе свободного агента. Решение было принято, и «Бавария» проинформирована об этом.

В сезоне-2024/2025 немецкой Бундеслиги 29-летний Лерой Зане провёл 30 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету 13 игр и один гол в Лиге чемпионов.