Булыкин предположил, за какой клуб мог бы играть нападающий «Динамо»

Дмитрий Булыкин заявил, что Ярослав Гладышев мог бы играть за «Боруссию».

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Нападающий «Динамо» и сборной России забил 4 гола в BetBoom товарищеском матче с командой Беларуси (4:1).

– Думаю, предложения по нему будут. Уехать всегда можно, тут вопрос только – куда и какая зарплата. Учитывая, что Гладышев сейчас показывает, он может уехать в хороший клуб.

По текущему состоянию он подошел бы в любой чемпионат, кроме Англии. Там не только по футболу будет тяжело, но и очень сложно с документами. А так – в любой клуб испанской, немецкой лиги.

Наверное, не в топ-5 сразу, но в перспективе. Думаю, он уже бы мог перейти в дортмундскую «Боруссию» и прогрессировать там, чтобы уехать в еще более сильный клуб.

– Если появится вариант с «Байером», готовы ли вы помочь при переходе?

– Я, конечно, вряд ли помогу, а его агенты могут это все организовать. Думаю, он без меня с агентами решит, куда ему лучше уезжать. «Байер» ему тоже по стилю подходит.

В этом сезоне он сделал хороший шаг вперед. Раньше он так много не играл – был Тюкавин. Но появился шанс, и он им пользуется. Нужно продолжать показывать себя, и будут варианты с отъездом в европейский или российский клуб.

– Не будет ли регрессом, если он перейдет в другой российский клуб?

– Если он перейдет в «Зенит», то нет! Петербург всегда борется за чемпионство, там собраны хорошие футболисты. В любом случае он будет там расти и прогрессировать.

Но я бы смотрел сразу заграницу. В «Зените» можно задержаться, а у него хороший возраст, чтобы показать себя в Европе, – сказал бывший форвард «Динамо» Булыкин.