В ЦСКА выступили с заявлением по поводу поиска нового тренера

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением по поводу поиска нового главного тренера для команды. Он опроверг информацию о предметных переговорах с Марцелом Личкой и Станиславом Черчесовым.

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