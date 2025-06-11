Бывший футболист сборной России Денис Глушаков высказался о своей трансферной стоимости по ходу карьеры. Он рассказал, что перешёл в «Спартак» за € 9 млн, а «Зенит» в своё время предлагал за него € 20 млн.

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