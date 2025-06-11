«Реал» сообщил дату презентации Александер-Арнольда в качестве новичка клуба

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил, что презентация нового защитника Трента Александер-Арнольда состоится завтра, 12 июня, в «Реал Мадрид Сити». Начало запланировано на 13:30 по московскому времени.

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«До этого президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поприветствует Трента Александер-Арнольда на официальной церемонии подписания контракта, который свяжет нашего нового игрока с клубом на следующие шесть сезонов. После презентации Трент Александер-Арнольд выступит перед журналистами в пресс-центре «Реал Мадрид Сити», — написано в сообщении клуба.

Предыдущим клубом 26-летнего Трента Александер-Арнольда был английский «Ливерпуль».