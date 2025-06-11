«Ростов» и «Крылья Советов» ведут переговоры по аренде Сулейманова

«Ростов» и «Крылья Советов» ведут переговоры по аренде нападающего Тимура Сулейманова у московского «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщили источники, близкие к «Крыльям Советов» и к «Балтике».

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Пару недель назад «Балтика» устно договорилась с «Локомотивом» об аренде Сулейманова, но в последний момент сделка встала на паузу. Этим воспользовался «Ростов», который вступил в переговоры по аренде форварда. А также «Крылья Советов», которые начали искать нападающего после начала переговоров по Сергееву с «Динамо».

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.