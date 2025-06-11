Слишкович раскрыл, почему решил уйти из «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович объяснил, почему решил уйти из «Спартака» по окончании сезона-2023/2024. Напомним, Слишкович был помощником Гильермо Абаскаля в московском клубе. После ухода испанца, он стал и.о. главного тренера и отработал до конца сезона. Позже красно-белых возглавил Деян Станкович, а Слишкович решил уйти из «Спартака».

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