Игрок «Динамо» охарактеризовал Марцела Личку

Хавбек московского «Динамо» Виктор Окишор поделился мнением о бывшем главном тренере бело-голубых Марцеле Личке. Чешский специалист покинул свой пост в московском клубе по ходу минувшего сезона. СМИ связывают Личку с возможным назначением в ПФК ЦСКА.

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— Первая реакция, когда узнал новость об уходе Лички?

— Шок. Так как вообще не думал, что это может произойти во время сезона. И, наверное, какая-то грусть. Для меня это первый опыт, когда так убирают тренера. Все-таки с этим человеком работал последние полтора года, поэтому чуть-чуть грустно было в моменте. Потом уже переключился и начал дальше работать.

— Выдели лучшие качества Марцела.

— Марцел всегда открыт к общению. Он не из тех тренеров, которые не общаются с футболистами, тем более с молодыми. Всегда хвалит за хорошие действия, но при этом он строгий по части дисциплины. Если какую-то лень проявляешь, если пропускаешь тренировочный процесс в зале или опаздываешь куда-то, то он может напихать, — приводит слова Окишора «РБ Спорт».