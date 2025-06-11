Назван самый популярный футбольный клуб России

Международный центр спортивных исследований представил рейтинг самых популярных футбольных клубов планеты, составленный на основе их присутствия в социальных сетях.

В рамках данного исследования учитывались исключительно подписчики в иностранных социальных медиаплатформах; данные из таких сервисов, как Telegram, ВКонтакте или Одноклассники, не принимались во внимание.

Лидером этого списка стал испанский «Реал Мадрид», суммарное количество подписчиков которого достигло 473,7 миллиона. В тройку лучших также вошли испанская «Барселона» с 427,4 миллионами и английский «Манчестер Юнайтед», имеющий 233,6 миллиона подписчиков.

Единственным российским клубом, который фигурирует в перечне CIES, оказался петербургский «Зенит». Он занял 68-е место, собрав 10,4 миллиона подписчиков.