Каррера: РПЛ точно лучше чемпионатов Австрии и Швейцарии

Бывший тренер РПЛ Массимо Каррера оценил текущий уровень РПЛ.

"РПЛ точно не на 23 месте среди лучших лиг мира, она для меня лучше! Думаю, между 10 и 15 местом. РПЛ точно лучше чемпионатов Австрии и Швейцарии", - цитирует Карреру Sport24.

Согласно данным рейтинга Opta, Российская Премьер-Лига занимает 23 место в рейтинге национальных чемпионатов. Лидером является АПЛ, также в топ-3 вошли Серия А и Ла Лига.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.