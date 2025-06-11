Тренер «Краснодара» объяснил, в чем Сафонов превосходит Акинфеева

Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко высказался о сильных сторонах экс-голкипера «быков» Матвея Сафонова, который ныне выступает за французский «ПСЖ». Специалист также объяснил, в чём Сафонов превосходит ветерана ПФК ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева.

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