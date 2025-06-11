Руководство «Динамо» настроено не допустить переход Осипенко в «Зенит»

По сообщениям издания «РБ Спорт», руководство столичного «Динамо» отрицает завершение переговоров по переходу центрального защитника «Ростова» Максима Осипенко. Бело-голубые настроены не допустить трансфер игрока в обойму принципиального соперника – петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые опередили столичный клуб в гонке за Осипенко. Россиянин должен будет пройти медосмотр для петербургской команды 18 июня.

В «Динамо» видят своим преимуществом при переговорах с Осипенко его работу с Валерием Карпиным, а также высокие шансы на попадание в стартовый состав. В «Зените» за позицию в центре обороны конкурируют сразу 4 футболиста.

В завершившемся сезоне Осипенко провел за «Ростов» 40 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. «Ростов» с Осипенко в составе сенсационно вышел в финал Кубка России, где уступил московскому ЦСКА в серии пенальти.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 5 млн. евро.

«Динамо» по итогам розыгрыша 2024-2025 заняло пятое место в РПЛ, набрав 56 очков в 30 играх.