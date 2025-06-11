Полузащитник «Балтики» рассказал, как Калининград отмечал победу в Первой лиге

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров рассказал, как город отметил победу команды в Мелбет Первой лиге и выход в Российскую Премьер-Лигу.

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— Что именно происходило в Калининграде после победы в Первой лиге?

— Город бурлил, мы все отмечали. После матча шли на теплоходе на остров Канта. Там идти примерно 15 минут и по всей территории вдоль реки стояли наши болельщики — они хлопали, жгли файеры и поддерживали нас. Уже когда прибыли на остров Канта, там была подготовлена сцена. Губернатор вручал нам благодарственные письма. Болельщиков было очень много, все с шарфами и флагами. Всё это завершилось салютом, и прямо на собор вывели чемпионские фотографии. Было очень красиво!

Мы и так близки — все открыты к болельщикам. У нас собрался такой коллектив, что нет равнодушных — мы постоянно благодарим болельщиков. Даже в социальных сетях иногда общаемся и отвечаем на их вопросы. Ни в одном другом клубе такого единения не встречал, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Балтика» завершила сезон на первом месте в Первой лиге, набрав в 34 турах 69 очков. Отрыв от второго места составил четыре очка. Сезон-2025/2026 калининградцы начнут в статусе клуба РПЛ.