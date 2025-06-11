Один из сильнейших игроков Бразилии перейдет в «Зенит»

Полузащитник сборной Бразилии Жерсон присоединится к петербургскому «Зениту» по окончании клубного чемпионата мира. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Вене Касагранде.

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Также он отмечает, что «Зенит» активировал опцию выкупа, которая прописана в контракте капитана «Фламенго» — €25 млн. Сообщается, что сделка на данный момент завершена, а Жерсон подпишет соглашение с российским клубом до 2030 года.

28-летний бразилец является воспитанником клуба «Флуминенсе». За пределами родины, Жерсон выступал за итальянские «Рому» и «Фиорентину», а также за французский «Марсель».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занял второе место, набрав 66 очков. Победу в чемпионате России одержал «Краснодар» — в их активе 67 баллов. Третье место занял московский ЦСКА (59).

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.